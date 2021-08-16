حلا شيحا تعلن عن حُبها لوالدتها ومهارتها في الزراعة: «لو فيا حاجة حلوة فهي منك»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

بعثت الفنانة المعتزلة حلا شيحا رسالة إلى والدتها لتشيد بنجاحها في الزراعة وتؤكد على جمال روحها ورعايتها لها وعائلتها.

وقالت «شيحا» عبر صفحتها الشخصية بـ«انستجرام»، الإثنين، إن «أمي المُثمرة حبيبتي ست الكل كل زرعة وكل شجرة وكل وردة زرعتها بإديها الطيبة طول عمرك يا أمي جميل».

وتابعت: «بتحلي كل حاجة بروحك المرحة وصبرك وجدعنتك وحبك لينا وحبك للزرع والطبيعة إنتي اللي علمتينا نقول دايماً سبحان الله وفعلاً سبحان الله، ️الله على جمال الكون بعنيكي يا أمي».

واختتمت كلماتها: «حبيبتي ربنا يخليكي لينا رغم ظروف كتيرة صعبة عدت عليكي شفت ست قوية زرعت جوايا أمل وأنا لو فيا حاجة حلوة فهي منك يا حلوة، بحبك أوي».

وشاركت بصورة لوالدتها وتنظر إلى شجرة لتظهر اهتمامها للنباتات والزراعة، وكشفت لقطات مُصورة للورود وأشجار الفاكهة التي زرعتها أمها في حديقة منزلهم.

كانت «شيحا» أظهرت تصالحها مع والدها بعدما عبرت عن غضبها من كلماته حول حياتها الجديدة وابتعادها عن الفن بعدما هاجمت الفنان تامر حسني منذ أشهر لإطلاقه الكليب الغنائي من فيلمها «مش أنا» عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت لوالدها: «حبيبي والدي الغالي أعز الناس بحبك ومحدش يقدر يخلف بنا أبدا وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس مع (تمسكي بموقفي) أنت غالي عندنا كلنا».