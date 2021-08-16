مشاهد الفوضى واليأس تسيطر على الأفغان بعد سقوط كابول.. ومواطنون: إنه يوم القيامة (تقرير)

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سرعان ما انقلبت الأوضاع رأسا على عقب وتبدلت الأحوال مع سقوط الحكومة الأفغانية بعد اجتياح حركة «طالبان» للعاصمة كابول.

الخوف هو الكلمة الجامعة المانعة التي تلخص المشهد في المدينة، فعلى الرغم من حصول مواطني كابول على تطمينات بأنهم سيكونون في مأمن، وأن هناك اتفاقا بعدم توجيه هجوم شامل على المدينة، إلا أن كثيرا من الأفغان يرون أن المشاهد حولهم تنبئ بقصة أخرى.

ورصدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، في تقرير لها اليوم، الأوضاع في العاصمة قائلة: الأمر لم يتعلق بهروب الرئيس من البلاد، لكن هناك إشارت لا تحصى بأن عالمهم في طريقه إلى التغيير.

وأوضح التقرير أن مراكز الشرطة صارت خاوية، والضباط خلعوا زيهم الرسمي مفضلين الملابس المدنية، في حين جرى طلاء ملصقات وبوسترات تحمل صور النساء على مراكز التجميل، لتجنب العقاب على أيدي حكام أفغانستان الأصوليين الجدد.

وأشار التقرير إلى أن الجانب الشرقي من المدينة شهد حدثا آخر، حيث انتهز نزلاء سجن كابول الرئيسي الفرصة، وكثير منهم ينتمون لحركة طالبان، لكي يهربوا من السجن، وقال أحد المارة- بينما يصور المساجين الفارين وهم يحملون مقتنياتهم: «إنه يوم القيامة».

يأتي ذلك فيما أعلن وزير الداخلية الأفغاني، عبدالستار ميرزاكوال، أن ثمة اتفاق تم التوصل إليه بأن يتم التحول للسلطة في كابول بشكل سلمي، قائلا: «أمرنا جميع فرق قوات الأمن الوطني بأن تقر الاستقرار في كابول».

ولفت التقرير إلى أن كثيرين فروا إلى كابول عندما سقطت مدنهم في أيدي «طالبان»، فالعاصمة بدت بمثابة ملاذ لهم على الأقل في المستقبل القريب، غير أن المستقبل كان أقرب مما تصور الجميع، فمع وصول «طالبان» إلى كابول الأحد، أخذ كثيرون، من بينهم الرئيس أشرف غاني وكبار مسؤولي الحكومة، يبحثون عن مخرج لهم البلاد كلها.

وأشار التقرير إلى حالة الفوضى العارمة التي شهدها المطار، الذي توجه إليه الإفغان وغير الأفغان، والذين تدفقوا بالآلاف وشكلوا أسرابا حول الطائرات على وهم يبحثون في يأس عن طائرات تنقلهم خارج البلاد.

قادة طالبان

قوات حركة طالبان تعلن السيطرة علي العاصمة كابول

قادة حركة طالبان داخل القصر الرئاسي الأفغاني في كابول

قوات حركة طالبان تعلن السيطرة علي العاصمة كابول

قوات حركة طالبان تعلن السيطرة علي العاصمة كابول

عناصر من حركة طالبان داخل القصر الرئاسي في كابول

عناصر من حركة طالبان داخل القصر الرئاسي في كابول