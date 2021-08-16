أهالي قرية مدرب فريال أشرف يستعدون لاستقباله بعد عودته من بلجيكا

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يستعد الآلاف من شباب وأهالي قرية البتانون بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مساء الإثنين، لاستقبال الكابتن هاني قشطة، مدرب بطلة الكارتيه فريال أشرف، الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020، بعد عودته من العاصمة البلجيكية بروكسل التي توجه إلبها للمشاركة في المعسكر التدريبي الدولي في دولتي بلجيكا وهولندا عقب انتهاء منافسات أولمبياد طوكيو.

الكابتن هاني قشطة مدرب فريال أشرف

وقال محمد الشرقاوي، منسق احتفالية استقبال الكابتن هاني قشطة، مدرب المنتخب المصري للكاراتيه، آنسات، إنه وجه الدعوة عبر «فيس بوك» لشباب وأهالي القرية لاستقباله، تقديرًا لجهده الكبير الذي أثمر عن حصول البطلة فريال أشرف على أول ميدالية ذهبية في تاريخ لعبة الكاراتيه، وباعتباره نموذجًا ناجحًا وقدوة للشباب في التفاني في العمل والإخلاص لرفع اسم مصر عاليًا، خاصة أنه سبق تمثيل مصر في بطولات عالمية وحصد عدد من الميداليات والألقاب وتم تكريمه من قبل الرئيس الراحل مبارك.

بوست الدعوة لاستقبال الكابتن هاني قشطة

وقال «الشرقاوي» إنه من المقرر توجه شباب وأهالي قرية البتانون وعدد كبير من لاعبي الكارتيه ومشجعي اللعبة في سيارات وعلى دراجات نارية لاستقبال مدرب المنتخب الوطني للكاراتيه بمدخل مدينة شبين الكوم للاحتفاء به وتوصيل رسالة حب وعرفان وتقدير له .

وكان الكابتن هاني قشطة كتب على صفحته على «فيس بوك» في أعقاب فوز فريال أشرف بالميدالية الذهبية: «الحمدلله والشكر لله الميدالية الذهبية الأولمبية الوحيدة للرياضة المصرية في أولمبياد طوكيو ٢٠٢١ وللكاراتيه المصرى، مبروك لمصر مبروك لكل منتسبى الكاراتيه المصري، أنا أسعد إنسان ف الكون آه والله يا جماعة، إن الله لا يضيع أجر المحسنين دعوات أمى وأبويا الله يرحمهم».

وكانت فريال أشرف وجهت الشكر عبر صفحتها على «فيس بوك» إلى الدكتور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وللكابتن هاني قشطة وعدد من قيادات ومدربي اللعبة الذين كان لهم دور كبير في حصدها الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو.