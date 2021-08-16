القبض على عاطل سرق 412 ألف جنيه من ماكينة صرف آلي في المنصورة

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تمكنت أجهزة الأمن، الاثنين، من ضبط عاطل وراء سرقة قرابة نصف مليون جنيه من ماكينة صرف آلى في الدقهلية.

وتلقى قسم أول المنصورة­­ بأمن الدقهلية بلاغًا بسرقة ماكينة ATM بدائرة القسم، وما قرره فنيان بالشركة المسؤولة عن تغذية الماكينة بالأموال بقيامهما بتغذية الماكينة بـ580 ألف جنيه، وعقب علمهما بالواقعة وفحصهما للماكينة ومراجعة البنك تبين أن ما تم سحبه من الماكينة 168 ألف جنيه، والمبلغ المسروق 412 ألف جنيه.

وأسفرت جهود فريق البحث، المُشكَّل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلًا، له معلومات جنائية، مقيمًا بدائرة قسم الزهور ببورسعيد.

وباستهدافه تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن 230350 جنيهًا والأدوات المستخدمة.

وأوضح تسليمه مبلغ 174100 جنيه إلى والده بدائرة مركز سيدى سالم بكفر الشيخ، حيث تم ضبطه والمبلغ المالى.