بعد استعادة أراضي من إثيوبيا.. البرهان يتعهد بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي

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تعهد رئيس مجلس السيادة بالسودان، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان، بتحقيق الأمن والاستقرار بالشريط الحدودي عقب عودة الأراضي التي كانت تحت قبضة الإثيوبيين لحضن السودان.

وقال البرهان في تصريحات صحفية أثناء الاحتفال بمناسبة افتتاح كوبري ودعاروض بالفشقة الصغرى ونقلتها اوكالة الأنباء السودانية «سونا»، إن القوات المسلحة السودانية ستظل بالمنطقة للحفاظ عليها وتحقيق التنمية المطلوبة بالتنسيق مع الحكومة التنفيذية، مؤكدا التزامه التام بتقديم كل الخدمات التي تحقق الاستقرار المنشود، داعيا إلى تكامل الأدوار للحفاظ على مكتسبات الامة السودانية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، إقامة مشروعات استراتيجية حية تنهض بالمنطقة وتلبي طموحات المواطنين بالفشقة.

وأشار حمدوك إلى أهمية الانتقال باحتفالات القوات المسلحة إلى المناطق الحدودية للوقوف مع مواطن الشريط الحدودي الذي هو ركيزة التنمية الحقيقية.