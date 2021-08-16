غياب مهاجم البنك الأهلي حتى نهاية الموسم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن أحمد عز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، بشكل رسمي انتهاء موسم أحمد ياسر، نجم الفريق، وغيابه عن المشاركة مع الفريق.

وقال أحمد عز في تصريحات صحفية، إن أحمد ياسر تعرض للإصابة في العضلة الخلفية ويحتاج إلى فترة علاجية لا تقل عن 4 أسابيع.

وأصبح أحمد ياسر خارج حسابات المشاركة مع الفريق في لقاءات البنك الأهلي المقبلة على إثر غياب اللاعب لمدة 4 أسابيع عن المشاركة، في منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وسيغيب أحمد ياسر عن مواجهات البنك الأهلي المقبلة، وهم مصر المقاصة والاتحاد السكندري إلى جانب غزل المحلة والزمالك.