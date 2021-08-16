شوبير: من يدعون الانتماء للزمالك يرغبون في رحيل بن شرقي

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قال الاعلامي أحمد شوبير، أن لازالت المفاوضات جارية من قبل اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع أشرف بن شرقي نجم فريق الكرة بالنادي من أجل تجديد تعاقده.

وأثار شوبير الجدل في تصريح إذاعي قائلاً:"هناك من يدعون الانتماء للزمالك يحرضون أشرف بن شرقي على عدم تجديد تعاقده مع النادي".

وزاد:"بن شرقي من الأعمدة الأساسية في الزمالك واللجنة تحاول تجديد تعاقده ولكن تبقى المطالب المالية أزمة تهدد ذلك".

وكان المغربي أشرف بن شرقي قد انضم لصفوف الزمالك قادمًا من الهلال السعودي في صيف 2019.