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باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان

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باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان باكستان تعرب عن استعدادها لإعادة السلام في أفغانستان

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أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، استعداد بلاده لتقديم مساهمة بناءة في إعادة السلام إلى أرض أفغانستان.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الباكستانية، إسلام آباد، الإثنين، عقب لقاء مع وفد من الشخصيات السياسية الأفغانية.

وأعرب الوزير عن أمله في أن يستفيد القادة الأفغان من الدعم الدولي للسلام والمصالحة والعمل معا للتعامل مع تطورات الأوضاع في البلاد.

وأكد قريشي أن باكستان ستستمر في لعب دورها البناء في دعم أفغانستان سلمية وموحدة ومزدهرة، معتبرا أن الحوار الشامل بين القوى الأفغانية طريقا وحيدا لتحقيق تسوية سياسية في أفغانستان.

ولفت إلى أن سلطات بلاده استجابت لطلب الدنمارك مساعدتها في إجلاء أعضاء بعثتها الدبلوماسية ومواطنين دنماركيين من أفغانستان، على خلفية بسط حركة «طالبان» سيطرتها على البلاد بالكامل.

المصرى اليوم

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