«البرهان»: «الفشقة» سودانية.. وبذلنا الدماء من أجل استردادها

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قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إن احتفال القوات المسلحة بالعيد الـ٦٧ بالفشقة بمنطقة ودكولي تأكيدًا على سودانية المنطقة، مؤكدًا أن القوات المسلحة بذلت الدماء من أجل استردادها.

وأضاف «البرهان» في الاحتفال اليوم بمنطقة ودكولي بحضور رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمودك «ان هذه الخطوة تعتبر استعادة لكرامة الجيش والشعب السوداني في اعقاب تخاذل السياسيين في العهد البائد حيث حشدت القوات المسلحة في عام ٢٠١٧م قوة بمنطقة جبل لبان لتحرير الفشقة إلا ان قرارا سياسيا صدر بسحب القوات ووقف العملية، ووصف ذلك بانه كان غصة في قلوبهم وظلت حتى تمت تحريرها مؤخرًا.

وأشاد بمواطني المنطقة قائلًا: «إنهم لم يخذلونا بجهدهم وجهد اخوانهم في القوات المسلحة داعيا سكان الشريط الحدودي عامة لممارسة حياتهم العادية في الزراعة والتعمير مؤكدا استمرار الحكومة الانتقالية في تعمير الارض وبناء الطرق والجسور».

إلى ذلك تم خلال الاحتفال افتتاح كبري ودكولي باعتباره اهم معبر لمنطقة الفشقة الصغرى إلى جانب شبكة الردميات التي تم تشييدها بواسطة سلاح المهندسين السوداني.

وقال رئيس مجلس السيادة السوداني إن «السودان ظل يحاور الجانب الإثيوبي لفترة طويلة حول المنطقة ووجد تعنتا وتماطلا من الجانب الإثيوبي، وكانت ملحمة استرداد الفشقة تأكيدًا على قدرة السودان على استرجاع حقوقه وحمايتها، وأن من يتهم الجيش السوداني بالحرب بالوكالة عليه أن يستاف تراب الفشقة في فمه ليتأكد أنها أرض سودانية، وستظل كذلك، وأن ما تبقي من أرض سنقوم باستعادتها بالتفاوض أو أية خيارات أخرى».