★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وقع بنك مصر، الإثنين، عقد تمويل لمدة 6 سنوات لصالح شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بقيمة 800 مليون جنيه.

وسيتم استخدام القرض لتمويل المرحلة الأولى والثانية من مشروع صان كابيتال بمدينة 6 أكتوبر، والذي تقوم الشركة بتطويره بغرض البيع.

وأكد محمد خيرت رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة ببنك مصر حرص مصرفه على توفير التمويلات اللازمة للشركة؛ مساهمة من البنك في دفع عجلة التنمية داخل السوق العقاري المصري باعتبار القطاع العقاري من أهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي في الإقتصاد المصري.