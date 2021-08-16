أخبار عاجلة

#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة -
في نسخته الثانية.. المؤتمر الدولي للتمور ينطلق غداً بمدينة التمور ببريدة -
5 "علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندبة" بشكل دائم -
الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل -
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء -
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة -
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد -
"المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين -
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

بنك يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه

Print
بنك مصر يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه بنك يوقع عقد قرض لشركة تطوير عمراني بـ800 مليون جنيه

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

وقع بنك ، الإثنين، عقد تمويل لمدة 6 سنوات لصالح شركة عربية للتنمية والتطوير العمراني بقيمة 800 مليون جنيه.

وسيتم استخدام القرض لتمويل المرحلة الأولى والثانية من مشروع صان كابيتال بمدينة 6 أكتوبر، والذي تقوم الشركة بتطويره بغرض البيع.

وأكد محمد خيرت رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة ببنك مصر حرص مصرفه على توفير التمويلات اللازمة للشركة؛ مساهمة من البنك في دفع عجلة التنمية داخل السوق العقاري المصري باعتبار القطاع العقاري من أهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي في الإقتصاد المصري.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

مصرع 13 شخصًا على الأقل من جراء فيضانات في غرب فنزويلا

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020

جدول مصر في دورة الألعاب البارالمبية الأربعاء 25 - 8 -2021 - طوكيو 2020