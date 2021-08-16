الاجتماع الثاني لفريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك بدول مجلس التعاون

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لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية

عقد فريق الرؤى والموجهات المستقبلية المشترك لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية بدول مجلس التعاون، اجتماعه الثاني، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي.

ناقش الفريق التصور الخاص بمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات وحوكمتها بدول مجلس التعاون، ومسودة المقترح من رئاسة الفريق "سلطنة عمان"، بالنقاط الرئيسة المطلوبة من الفرق الفنية الخليجية (المؤهلات، والمعايير، والاختبارات)، حيث يعتبر هذا الملف مهماً في هذه المرحلة لتنظيم سوق العمل الخليجي، وإتاحة الفرصة لأبنائها في التوظيف.

يذكر أن هذا الاجتماع أحد توصيات وزراء العمل والموارد البشرية في دول مجلس التعاون، ويستعرض نتائجه على مجلسهم الموقر في الاجتماع المقبل.