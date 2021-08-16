★ ★ ★ ★ ★

بعد اكتساح أفغانستان ودخول قصر الرئاسة

مع سيطرة حركة طالبان على مدن أفغانستان والعاصمة كابول، وتولي مقاليد السلطة في البلاد، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تضم أغرب تصريحين لرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية عن حركة طالبان.

منذ 20 عامًا.. بوش يعلن نهاية حقبة طالبان

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو للرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش وإعلانه نهاية حقبة حركة طالبان في أفغانستان في تصريحات أدلى بها قبل نحو 20 عامًا.

وقال بوش في مقطع الفيديو المتداول: "بجهود جيشنا وحلفائنا والمقاتلين الأفغان الشجعان وصل حكم طالبان لنهايته.. لكن مسؤولياتنا تجاه الشعب الأفغاني لم تنته بعد، نحن نعمل على عهد جديد من حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية في ذلك البلد".

ويذكر أن بوش عقب مؤخرًا على قرار سحب الجيش الأمريكي وقوات الناتو من أفغانستان واصفًا ذلك بـ"الخطأ"، مضيفًا أن العواقب ستكون وخيمة جدًا.

منذ أسابيع.. بايدن: أفغانستان ليست فيتنام

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من تصريحات أدلى بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل أسابع من إعلان حركة طالبان دخول العاصمة الأفغانية، كابل، الأمر الذي أثار تفاعلاً.

وفي مقطع الفيديو المتداول رد "بايدن" على سؤال نصه: "هل بات استيلاء حركة طالبان على أفغانستان أمرًا حتميًا؟"، وقال: "لا، ليس كذلك، لأن القوات الأفغانية تقدر بـ300 ألف جندي مجهزين جيدًا، ومجهزين بقدر تجهيز أي جيش في العالم وقوات جوية.. وجود نحو 75 ألفًا من عناصر طالبان لا يجعل الأمر حتميًا".

وفي سؤال آخر كان نصه: "توقعت الاستخبارات الأمريكية أن الحكومة الأفغانية ستنهار"، ليرد بايدن قائلاً: "هذا ليس صحيحًا، لم يتوصلوا (الاستخبارات) إلى هذه النتيجة.. توحدت قيادات الحكومة الأفغانية من الواضح أن لهم القدرة على إبقاء الحكومة تحت السيطرة".

وفي سؤال قارن أفغانستان بفيتنام، رد بايدن قائلاً: "لا على الإطلاق، لا يوجد أي تشابه ما حدث هو اقتحام كتائب كاملة لأبواب سفارتنا، 6 كتائب إن لم أكن مخطئًا، طالبان لا تشبه الجيش الفيتنامي الشمالي لا يوجد وجه شبه بينهما إطلاقًا فيما يتعلق بالقدرات، لن يحدث أي ظرف إجلاء مواطنين من سطح السفارة الأمريكية في أفغانستان.."

وكان عناصر حركة طالبان قد أعلنوا دخول العاصمة الأفغانية، كابول، وقصر الرئاسة، بعد فرار رئيس البلاد أشرف غني إلى طاجيكستان، الأحد، حيث نشرت إحدى وحدات طالبان عبر حساب تليغرام الرسمي، صورًا للقصر الرئاسي من الداخل، الذي بدا سليمًا، لكنه فارغ ومهجور من قبل المسؤولين الأفغان. وأظهر مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ساعات قليلة مقاتلين يصلون إلى القصر الرئاسي في كابول.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الجماعة ذبيح الله مجاهد، إن قوات طالبان ستبدأ في دخول مناطق المدينة التي تخلى عنها المسؤولون الحكوميون وقوات الأمن عن مواقعهم.