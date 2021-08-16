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برنامج "صُنِعَ في " يستضيف "المراعي"

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برنامج "صُنِعَ في السعودية" يستضيف "المراعي" برنامج "صُنِعَ في " يستضيف "المراعي"
في أولى جلسات تبادل المعرفة.. بحضور 70 شركة

برنامج

نَظَّمَ برنامج "صُنع في " أولى جلسات تبادل المعرفة مع أعضاء البرنامج بتقديم من الشريك الاستراتيجي للبرنامج شركة المراعي، حيث عقدت الجلسة افتراضياً اليوم، بحضور أكثر من 70 شركة من أعضاء البرنامج.

تناولت الجلسة عدة محاور من أهمها قصة تأسيس ونجاح شركة المراعي، وخبرتها العميقة في الشؤون التنظيمية بالشركة، والجودة وسلامة الغذاء، وذلك بحضور المتحدث رئيس الاتصال المؤسسي بشركة المراعي عبدالله العتيبي، ورئيس الشؤون التنظيمية عبدالله الشميسي، ومدير أنظمة الجودة عبدالعزيز القرعاوي.

يذكر أن جلسة تبادل المعرفة تعدّ من ضمن المزايا والحوافز التي يقدمها البرنامج وشركاؤه لأعضاء البرنامج، إذ تشمل تبادل المعرفة والخبرات التي يقدمها الشركاء من القطاعين العام والخاص.

ويعدّ برنامج "صُنِع في السعودية" الذي أطلقته هيئة تنمية الصادرات السعودية محركاً أساسياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفق أعلى معايير الموثوقية والتميز، مما يسهم في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات المحلية وصولاً إلى مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% ورفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 % بحلول عام 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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