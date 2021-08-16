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وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

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وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة وزيرة التضامن: فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة

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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات «دبلوم مهني عام» للعام الدراسي المقبل 2021- 2022 لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة.

وأضافت القباج أنه سبق وتم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من خريجى الدفعة الثانية والثالثة.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التصامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه يحق التقدم للدبلومة كل من الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والإجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد، مشيرا إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريرى للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطى ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها قسم علم النفس ويعفى الطلاب الملتحقين من صندوق مكافحة الإدمان من الامتحان التحريري.

وأضاف عثمان أن من يرغب في التقدم للدبلوم يتوجه لادارة شؤون الدراسات العليا بكلية الأداب– جامعة القاهرة، والتقديم مستمر حتى يوم 31/8/2021، وأنه لن يتم قبول أي طلبات إلا عن طريق ذلك وسيتم إعلان قائمة الطلاب المؤهلين لدخول اختبارات القبول تباعا، كما سيتم الإعلان عن جدول امتحانات القبول لاحقا.

جدير بالذكر أنه يتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ،ويتم تنفيذ تدريب عملى لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسى ،بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

المصرى اليوم

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