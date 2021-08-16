الفنان حسن عبدالفتاح يشارك في فيلم «مينى بار» (صور)

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يشارك الفنان حسن عبدالفتاح في بطولة فيلم «مينى بار» وهو اسم مؤقت، ومن المقرر أن يتم تغييره قريبًا، أمام مجموعة من النجوم أبرزهم نضال الشافعى ومدحت تيخا وآخرين.

كشف الفنان حسن عبدالفتاح في تصريحات صحفية، الإثنين، عن أنه خلال الأحداث يجسد شخصية يدعى حسن روشه ويعمل سائق تاكسى، وتدور محور أحداثه حول توصيل مجموعة من الزائرين العرب الراغبين في السهر داخل أحد الأماكن الليلية، من أجل توفير سبل الترفيه والمتعه من وجهه نظرهم الشخصية وغيرها.

وقال عبدالفتاح إنه ينتمى إلى الطبقة الوسطى الذي تقع في وسط الهرم الاجتماعى، مشيرًا إلى أن هذه الوظيفة تنتدرج مصدر رزقها من خلال الحصول على عمولة خفيه متفق عليها من قبل مديرى الملاهى الليلية لجلب العملاء العرب لديهم، بخلاف حصوله على عمولة أخرى من قبل العميل الخليجى، لافتًا، على أنه يسعى بكل الطرق لإنجذاب أكثر شريحة ممكنة من زبائن الخليج العربى لإقناعهم بالذهاب إلى هذه الأماكن وذلك في إطار لايت كوميدى.

واستكمل عبدالفتاح أن أغلبية مشاهده تجمعه مع معظم نجوم العمل، مشيرًا إلى أن يحدث حدث طارئ يغير مجرى الأحداث تكشفها حبكه سيناريو هذا العمل أثناء المشاهده، مشيرًا إلى أنه سعيد برجوع استئناف تصوير فيلم «مينى بار» مره أخرى بالمرور المتتالى من مراحل تصويره للإنتهاء منه، تباعًا، على فترات متقاربة وغيرها.

وتدور أحداث فيلم «مينى بار» في المرتبة الأولى في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرضون لها الشباب الذين يسلكون طرق غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليله فتنقلب عليهم رأسًا على عقب وذلك في إطار اجتماعى تشويقى وغيرها.

وفى سياق آخر، يشارك الفنان حسن عبدالفتاح في مسرحية «عبده مشاكل» الذي تعرض حاليًا على مسرح الشبان بمدينة الإسكندرية وتدور أحداثها بأنها تتناول مجموعه من المشاكل التي تقابل الشباب في إطار كوميدى من خلال مواقف متعددة ويشاركه في هذا العرض المسرحى مجموعة من النجوم ويعد أبرزهم: النجمه شيرين، شريف نجم نجل الفنان الراحل محمد نجم، عبدالله مشرف، خالد محروس.