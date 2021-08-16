عبر مهاتفة تليفونية خاصة.. رئيس «المنيا الأزهرية» يُهنئ أوائل الثانوية (الأسماء)

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تسلم الدكتور أحمد محمد طلب، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، الإثنين، نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسى 2020 / 2021 وذلك بعد اعتمادها من فضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف حيث تقدم (4379) طالبا وطالبة لامتحانات الدور الأول .

وفي هذا السياق، أعرب طلب عن سعادته بنسب النجاح هذا العام والتي تمثل تحدياً غير مسبوق للمنظومة التعليمية والطلاب في اجتيازها الامتحانات بكفاءةٍ عالية والخروج بأعمالها كافة بر الآمان وبخاصة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا المستجد .

وفي لفتة انسانية سامية حرص طلب على تهنئة أوائل المنطقة بمهاتفة تليفونية خاصة ظهر اليوم وجه خلالها الشكر كل الشكر لأولياء أمورهم كونهم السبب الرئيسي في تفوق أبنائهم ووصولهم لمنصات التتويج، مطالباً في ذات الوقت المتفوقين ببذل المزيد من الجهد في طلب العلم لنيل التفوق الدراسي بالمرحلة المقبلة كي يصبحوا رمزاً مُشرِفاً ومعبراً عن عراقة المؤسسة الأزهرية العريقة بمجالات الحياة المختلفة.

وأوضح «طلب» أن المنطقة بقيادتها لا تألوا جهداً في تكريس جهودها لخدمة كافة أبناء الموسسة الأزهرية وبخاصة المتفوقين منهم كي يجني هؤلاء المجدون ثمار جهدهم وتكلل جهودهم بنيل ما يستحقون من درجات ويحققوا ما يطمحون من آمال وأفاق مستقبلية.

فيما قَدَمَ كلاً من فضيلة الشيخ إبراهيم محمود إبراهيم، الوكيل الشرعي والأستاذ / محسن خالد حسن، الوكيل الثقافي، التهنئة للناجحين بشهادة التعليم الثانوي بقسميها العلمي والأدبي والشعبة الإسلامية في ظل الظروف الراهنة لوباء كورونا المستجد ،مطالبين المتفوقين منهم بعدم الوقوف عند تلك المرحلة من التفوق في طلب العلم ومواصلة الجد والاجتهاد في طلبه كي يحذوا نظرائهم حذوهم وتتمكن المنظومة التعليمية من ركب قاطرة جودة التعليم بما يليق بمنطقة المنيا الأزهرية ويعلي شأنها .

وفي السياق ذاته أكد الأستاذ على حسن، مدير الامتحانات بالمنطقة بوصول نتائج الشهادة الثانوية جميع الإدارات التعليمية التسع التابعة للمنطقة ظهر اليوم كي يتمكن جميع الطلاب من الاطلاع على نتائجهم،

وأوضح بأن أوائل المنطقة للقسم العلمي جاء ترتيبهم كالتالي :

الطالب حسن أحمد ناجي، بمعهد بنين بني مزار، المركز الأول بمجموع 640 درجة وبنسبة مئوية 98.46%

الطالبة تهاني طلال محمد على، بمعهد فتيات ديرمواس، المركز الثاني، بمجموع 634 درجة وبنسبة مئوية 97. 97%

الطالب محمد محمود صالح، بمعهد بنين مغاغة، المركز الثالث، بمجموع 630 درجة وبنسبة مئوية 96.92%

الطالب اسلام محمد طه، بمعهد بنين الفكرية، المركز الرابع، بمجموع 626 درجة وبنسبة مئوية 96.31%

الطالبة ريحانه محمد شعبان، بمعهد فتيات مطاي، المركز الخامس، بمجموع 622 درجة وبنسبة مئوية 95.69%

فيما جاء ترتيب أوائل القسم الأدبي كالأتي :

الطالبة ريحاب محمد محمد ابراهيم، بمعهد فتيات سيف النصر ببني مزار، المركز الأول بمجموع 604 درجة وبنسبة مئوية 95.87%

الطالبة يمنى حماده فايز، بمعهد ابشاق ببني مزار، المركز الثاني، بمجموع 603 درجة وبنسبة مئوية 95.71%

الطالبة آلاء اسماعيل محمد محمد، بمعهد فتيات بني عبيد بأبوقرقاص، المركز الثالث، بمجموع 596 درجة وبنسبة مئوية 94.60%

الطالبة فاطمة ابراهيم خلف، بمعهد فتيات بني عبيد بأبوقرقاص، المركز الرابع، بمجموع 595 درجة وبنسبة مئوية 94.44%

الطالبة ولاء عبدالحميد على، بمعهد فتيات ابشاق، المركز الخامس، بمجموع 590 درجة وبنسبة مئوية 93.65%