وزير الخارجية الأمريكي السابق يدعو لسحق حركة «طالبان» باستخدام القوات الجوية

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طالب وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الجيش الأمريكي بالتدخل لاستعادة العاصمة الأفغانية كابول من سيطرة حركة «طالبان» باستخدام «القوة الجوية الأمريكية».

وأعرب بومبيو، في تصريحات لبرنامج فوكس نيوز صنداي، عن أمله في أن تستخدم إدارة الرئيس جو بايدن الطيران، وأضاف: يجب عليهم سحق عناصر طالبان الذين يحيطون بالعاصمة كابول، وأن نضغط عليهم ونلحق الأذى بهم ولا نتوسل إليهم.

وتابع بومبيو: الرئيس بايدن واجه تحديا في أفغانستان وفشل.. لقد فشل تماما في حماية الشعب الأمريكي من هذا التحدي.

وسيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول، فيما أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه غادر البلاد لتجنيب إراقة الدماء.