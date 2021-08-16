المشدد من 5 إلى 10 سنوات لـ9 أشخاص بتهمة هتك عرض عامل بطوخ

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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، الاثنين، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين، والمشدد 5 سنوات لـ4 آخرين، ووضعهم تحت المراقبة مدة مساوية لمدة العقوبة لكل منهم، في اتهامهم بهتك عرض عامل وإصابته بإحداث عاهة له وترويعه باستخدام سلاح ناري.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد قيام 9 متهمين بهتك «م ف ح»، عامل، بأن انتزعوا ثيابه العلوية بالقوة وتهديده عنوة واصطحبوه لأحد الأماكن العامة بإحدى قرى مركز شرطة طوخ، فضلا عن ترويعه بأسلحة نارية «بندقية آلية وبدقية خرطوش» وذخائر من ذات العيار وأحدثوا إصابته بعاهة مستديمة تمثلت في إصابته بالساعد الأيمن واليد اليمنى والطرف السفلى الأيسر والتى تقدر نسبتها بـ 25%، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهمون للنيابة التي أمرت بحبسهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.