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أول تعليق من أجايي على أنباء رحيله عن الأهلي

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أول تعليق من أجايي على أنباء رحيله عن الأهلي أول تعليق من أجايي على أنباء رحيله عن الأهلي

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أنباء عديدة ترددت في الأيام الأخيرة عن اقتراب رحيل النيجيري جونيور أجايي، نجم فريق الكرة بالاهلي عن النادي في موسم الانتقالات الصيفية من أجل فتح الباب أمام التعاقد مع نجم أجنبي جديد.

وفي أول رد فعل من أجايي، قام اللاعب بنشر صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور «انستجرام» بقميص الأهلي وعلق على الصورة: «100.. 100».

وتوقع الكثيرون أن أجايي أراد توصيل رسالة لجماهير النادي باستمراره داخل الأهلي ونفيه لشائعات رحيله.

وتراجع مستوى أجايي منذ عودته من الإصابة التي لحقت به، حيث لوحظ زيادة وزنه في ظهوره مع الأهلي بالمباريات الأخيرة.

وانضم جونيور أجايي لصفوف الاهلي في صيف 2016 رفقة زميله علي معلول قادمين من الصفاقسي التونسي.

ويستعد الاهلي لمواجهة طلائع الجيش غدًا الثلاثاء بمنافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى اليوم

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