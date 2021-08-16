الاهلى يجرى الكشف الطبي لبيرسي تاو فى إنجلترا قبل توقيع العقود

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استقر الرأى داخل النادى الاهلى على خضوع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب برايتون الإنجليزي، للكشف الطبى فى إنجلترا وبحضور الدكتورمحمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالاهلى وفى حالة تجاوز اللاعب الكشف الطبى سوف يتم توقيع العقد الرسمى بعد اتفاق الاهلي على كافة الأمور المتعلقة بقيمة الصفقة

وكشف مصدر مطلع أن الأهلي يرغب فى توقيع عقد مع تاو لمدة ثلاثة مواسم، مقابل مليون و800 ألف دولار، بعد نجاح أمير توفيق مدير التعاقدات في تخفيض قيمة الصفقة المالية، وسيتم تسديد القيمة على 3 دفعات نظير انتقال بيرسي تاو للقلعة الحمراء.

وأضاف المصدر أن الأهلي سوف يقوم بتحويل الدفعة الأولى من الصفقة والتي تقدر بـ600 ألف يورو بمجرد توقيع العقود وإنهاء كافة الاتفاقات، والدفعتان الثانية والثالثة سيتم سدادهما على عامين.

وشدد «بيرسي تاو» التنازل عن بعض طلباته المالية من أجل إتمام صفقة انتقاله للاهلي، هو يريد العودة للمشاركة بشكل قوي والتواجد مع الاهلي بشكل مميز في كأس العالم للأندية.

وينتظر أن يصل بيرسي القاهرة خلال 10 أيام بعد الكشف الطبى.

وسيتم الإعلان الرسمي عقب انتهاء مباريات الدوري وذلك بناء على القرار الذى اتخذته الإدارة بتأجيل إعلان أسماء الراحلين عن القلعة الحمراء وملف تجديد العقود لتجنب تشتيت أذهان اللاعبين وإتاحة الفرصة أمام الجهاز الفني للتركيز فى المباريات المتبقية بالدوري الذى اشتعل مؤخرا بعد التعادل الأخير للاهلي مع الإسماعيلي.