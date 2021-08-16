ميدو : بواليا لن يرحل عن الاهلي

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أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن الكونغولي والتر بواليا لن يرحل عن صفوف الاهلي في موسم الانتقالات الصيفية.

وأكمل ميدو في تصريحات إذاعية: «بواليا مستمر في الاهلي ولن يرحل في الصيف الجاري كما يظن البعض».

وأشاد ميدو بالإمكانيات الفنية والبدنية لبواليا، مشيراً إلى أنه مهاجم سوبر متوقعًا أن يستفيد الاهلي بخدماته في الموسم المقبل بشكل أكبر.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب رحيل أجايي وبواليا عن صفوف الأهلي من أجل ضم ثنائي أجنبي جديد في الموسم المقبل.