شوبير يكشف عن مدرب بيراميدز الجديد

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اسم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، مشيراً إلى اقتراب رحيل اليوناني تاكيس جونياس عن منصبه.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية: «بيراميدز استقر نهائياً على رحيل تاكيس جونياس عن منصبه مديرًا فنيًا للفريق بعد النتائح المخيبة منذ توليه المهمة».

وواصل: «إيهاب جلال هو المرشح الأول لخلافة جونياس وتولي مهمة المدير الفني لبيراميدز بدايةً من الموسم المقبل».

وكان إيهاب جلال قد أثار الجدل عقب نهاية مباراة الأهلي والإسماعيلي، مؤكدًا أن إدارة الدراويش غير مهتمة بمسألة تجديد تعاقده أو الكشف عن ميزانية الصفقات للموسم الجديد.