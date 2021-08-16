أخبار عاجلة

5 "علامات حمراء" تشير إلى أن الكبد "متندبة" بشكل دائم -
الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل -
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء -
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة -
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد -
"المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين -
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا -
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه -
الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

“جسفت الجبيل” تطلق "معرض برواز الفني" أولى فعالياتها لعام 2021

Print
“جسفت الجبيل” تطلق "معرض برواز الفني" أولى فعالياتها لعام 2021 “جسفت الجبيل” تطلق "معرض برواز الفني" أولى فعالياتها لعام 2021
تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الفترة: 19 إلى 22 أغسطس

“جسفت الجبيل” تطلق

تطلق الجمعية للفنون التشكيلية (جسفت) – فرع الجبيل، بالتعاون مع إدارة الخدمات الإجتماعية بالجبيل الصناعية، معرض برواز الفني، تحت رعاية الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين، وذلك في الفترة: 19 إلى 22 أغسطس 2021م، بمركز المعرفة والإبداع بمدينة الجبيل الصناعية.

ويشارك في المعرض 37 فناناً ومصوراً فوتوغرافياً بـ 46 عملًا فنيًا، تشمل لوحات تشكيلية يغلب عليها التنوع من حيث الأساليب والمدارس الفنية، وصور فوتوغرافية تعبر عن مدينة الجبيل، إضافة إلى منحوتات خشبية.

من جانبها أوضحت مدير جمعية جسفت الجبيل نادية العتيبي أن المعرض يستهل عودة الجمعية للفعاليات الفنية للعام الحالي 2021م، والتي تنطلق تحت شعار "نعود بفن"، حيث يضم المعرض عددًا من الفنانين والفنانات التشكيليين، إضافة للمصورين والمصورات الفوتوغرافيين، ضمن برواز فني يعبر عن القيمة الفنية والجمالية التي يعيشها الفنان في مدينة الجبيل.

وأكدت العتيبي أن الجمعية تعود هذا العام بثمانية فعاليات فنية رئيسية متنوعة، بهدف إثراء القطاع الثقافي والفني في مدينة الجبيل، مثمنة للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل رعايته معرض برواز الفني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

السعودية تعرب عن أملها في استقرار الأوضاع بأفغانستان

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية تستقبل مرتادي "صيف السعودية"