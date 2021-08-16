حلول وخيارات.. "سكني" يوقّع 3 اتفاقيات ويكرم شركاءه من القطاع الخاص

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خلال ملتقى الربع الثاني 2021 بمشاركة عدد من الممولين والمطورين والمقاولين

‬شهد ملتقى برنامج "سكني" للربع الثاني للعام الجاري 2021 الذي انعقد في الرياض أمس توقيع 3 اتفاقيات؛ بهدف توفير عدد من الخيارات السكنية والحلول التمويلية المناسبة لتسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030-.

كما كرّم البرنامج عدداً من شركاء النجاح من الممولين والمطورين والمقاولين لجهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية ومساهمتهم الفعّالة في تحقيق مستهدفات "سكني"، وذلك بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتضمنت الاتفاقية الأولى تقديم التمويل الإلكتروني لمستفيدي منصة "سكني" بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي وبالشراكة مع الشركة الوطنية للإسكان.حيث مثّل البنك في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد ماجد حمدان الغامدي، ومن الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي.

ووُقعت الاتفاقية الثانية بين شركة أزهر القابضة التي مثلها الدكتور راكان موفق أزهر، والشركة الوطنية للإسكان والتي مثلها رئيسها التنفيذي المهندس محمد البطي، لتطوير مشروع "بيلار" ضمن ضاحية الجوهرة -إحدى الضواحي السكنية الكبرى التابع لبرنامج سكني في محافظة جدة- ويقع المشروع على مساحة تتجاوز 74 ألف متر مربع، والاتفاقية الثالثة مع شركة فرسان النماء المحدودة التي مثلها خالد عبدالعزيز الدبيان لتنفيذ وحدات سكنية في مكة المكرمة على مساحة 18 ألف متر مربع.

وكرّم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن ‏عبدالله الحقيل عدداً من شركاء النجاح في قطاعات التمويل والتطوير العقاري والمقاولات نظير جهودهم الفعّالة لتقديم أفضل الخدمات للأسر السعودية ضمن خيارات سكنية وتمويلية متعددة تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم، منها جائزة أفضل مقاول التي حازت عليها شركة الفهد للمقاولات، وجائزة أفضل استشاري لشركة زهير فايز وشركاه للاستشارات، فيما فاز بجائزة أفضل بنك مصرف الراجحي، و"شركة دار التمليك" كأفضل شركة تمويل لتنفيذهما أكبر عدد لعقود تمويل سكني خلال النصف الأول 2021.

وفاز بجائزة أفضل جهة تمويلية لخيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء البنك الأهلي السعودي لتسهيله توقيع الأسر السعودية المستفيدة من خيار الوحدات تحت الإنشاء، وبجائزة أفضل عرض تسويقي بأقل نسبة فائدة مصرف الراجحي، وفاز بنك "ساب" بجائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً نظراً لارتفاع نسبة رضا المستفيدين، وكذلك مصرف الراجحي كأفضل جهة تمويلية لخدمة المستشار العقاري لتحويله 70% من التوصيات إلى عقود.

فيما حصد "محمد الزايدي" من بنك الراجحي جائزة أفضل ممثل مبيعات لتنفيذه 60% من العروض إلى عقود. وضمن فئة التطوير العقاري، فازت 7 شركات للتطوير العقاري بجائزة أفضل مطور عقاري، على النحو التالي: شركة دار وإعمار عن مشروعي "سرايا النرجس" و"سرايا الغروب"، وشركة الديار العربية عن مشروع "لؤلؤة الديار"، وشركة مسار مايا عن "الفريدة"، وشركة المزيني عن "الجوهرة ريزدنس"، وشركة ثبات المسكن لمشروع "مد"، وشركة الاستثمارات المبتكرة عن مشروعي "فلل البيرق الدمام" و"فلل البيرق المبرز"، وشركة عنان عن "معالي عنان".

كما قدم ملتقى سكني للربع الثاني 5 جوائز لشارة البناء المتقدم لشركة التحالف العقارية، وشركة الاستثمارات المبتكرة "أنوفست"، وشركة إدارة للتنمية والتطوير، وشركة الشايب للاستشارات الهندسية، وكرم ملتقى سكني 21 شركة للتطوير العقاري السكني نظير مساهمتهم في حملة "جود العقار" ضمن منصة جود الإسكان لتوفير عدد من الوحدات السكنية ومبالغ مالية لبناء وحدات سكنية ملائمة في جميع مناطق ومدن المملكة للأسر الأشد حاجة.

وحصدت 5 مكاتب للتصاميم الهندسية جوائز أفضل مكاتب هندسية، هي: شركة دقة القياس للتصاميم الهندسية، ومكتب سعد الحميداني، ومكتب "آي كيو"، ومكتب المعمار البسيط، ومكتب الخليل لإدارة التصميم والبناء.