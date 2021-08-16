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اختتام ملتقى "شارة وهواية" بتعليم مكة المكرمة بـ36 ساعة تدريبية

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اختتام ملتقى "شارة وهواية" بتعليم مكة المكرمة بـ36 ساعة تدريبية اختتام ملتقى "شارة وهواية" بتعليم مكة المكرمة بـ36 ساعة تدريبية
استمر 15 يومًا بمشاركة كشافين من جميع المراحل

اختتام ملتقى

اختتمت، اليوم، فعاليات ملتقى "شارة وهواية"، ونظمها قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة، خلال الفترة من 22 ذي الحجة وحتى 1 محرم 1443هـ.

دشن الملتقى، مساعد المدير العام لشؤون تعليم البنين علي بن حسين العمودي، وتضمن العديد من الدورات التدريبية المتنوعة.

من جهته، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير: إن الملتقى شهد مشاركة جميع المراحل الكشفية (الأشبال- فتيان - متقدم).

وأضاف: الملتقى شهد إقامة عدد من التدريبية المتنوعة بمعدل 36 ساعة تدريبية، حيث عقدت "عن بُعد" عبر برنامج "زووم"، وقدمها نخبة من القادة الكشفيين بتعليم مكة والمدربين المختصين في مجالات متعددة.

وتابع "قدير": "الملتقى هدف إلى تهيئة أفضل الفرص للكشافين في جميع المراحل (الأشبال- فتيان - متقدم)، واكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال إقامة حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة تمكنهم من اجتياز متطلبات شارات الهواية المختارة وفق أدلة شارات الهوايات الكشفية المعتمدة".

وأوضح "قدير" أن فعاليات الملتقى شهدت تفاعلاً كبيرًا من قِبل المتدربين بمراحلها الكشفية الثلاث (الأشبال والفتيان والمتقدم)، الذين أشادوا بإجادة النشاط الكشفي في اختيار عناوين ومحاور الدورات التي تلبي حاجة المجتمع في الفترة الحالية مواكبة للتطورات التي تشهدها المملكة وفق رؤية 2030.

وفي ختام تصريحه، رفع رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة القائد زياد بن حسن قدير، الشكر والثناء لمدير تعليم مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي، على دعمه وتوجيهاته لتقديم أرقى البرامج والخدمات.

كما شكر جميع المشاركين من القادة والمدربين والذين كانوا سبباً، بعد الله، في نجاح الملتقى وفق أعلى المستويات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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