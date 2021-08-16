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تأكيدًا لـ"سبق".. التجمع الصحي يغلق مبنى الصحة النفسية بمكة احترازيًا وينقل مرضاه

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تأكيدًا لـ"سبق".. التجمع الصحي يغلق مبنى الصحة النفسية بمكة احترازيًا وينقل مرضاه تأكيدًا لـ"سبق".. التجمع الصحي يغلق مبنى الصحة النفسية بمكة احترازيًا وينقل مرضاه
جارٍ العمل لتجهيز موقع بديل والتخطيط لتجديد المبنى

تأكيدًا لـ

تأكيداً لما نشرته "سبق"، أكد المتحدث الرسمي باسم التجمع الصحي بمكة المكرمة حاتم المسعودي، أن تجمع مكة المكرمة الصحي قام بإيقاف مؤقت لخدمة التنويم بقسم الصحة النفسية بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، ونقل المرضى المنومين، مع استمرار استقبال الحالات الطارئة في طوارئ المستشفى، وفي العيادات المخصصة.

وكشف "المسعودي" أنه جارٍ العمل على تجهيز موقع بديل لاستئناف خدمة المرضى داخل المستشفى، وكذلك التخطيط لتجديد المبنى الحالي.

وقال: "يأتي ذلك عقب وقوف لجنة موسعة مشكلة من عده تخصصات في التجمع الصحي لتقييم حالة المبنى في الوقت الحالي التي رأت ضرورة إغلاقه كإجراء احترازي الى حين تقييم المكتب الهندسي المتخصص ووضع الحلول الفنية عن إمكانية تأهيله مرة أخرى لاستقبال المرضى والمراجعين".

وأكد أن المبنى يحظى باهتمام كبير ومتابعة مباشرة ومستمرة خلال الفترة الماضية من قيادات التجمع الصحي، وسلامة المرضى والموظفين محل اهتمام بالغ وأولوية قصوى لقيادة تجمع مكة المكرمة الصحي، كما أن المستشفى تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات دون التأثير على الخدمة المقدمة للمرضى وعائلاتهم.

وكانت "سبق" تابعت وانفردت بتفاصيل اللجان التي وقفت على المبنى منذ أسابيع، والتي انتهت اليوم، بنقل وإخلاء مبنى الصحة النفسية بمكة المكرمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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