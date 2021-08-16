أمير جازان يطلع على جاهزية التعليم لاستقبال الدراسة الحضورية

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تسلم تقريرًا حول منجزات الإدارة العامة بالمنطقة

تسلم الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، تقريراً مفصلاً عن أعمال ومنجزات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة للعام الدراسي المنصرم 1442هـ، كما تسلم تقريراً عن الاستعداد وجاهزية مدارس المنطقة ومرافقها التعليمية لبدء العام الدراسي الجديد 1443هـ والاستعدادات لتطبيق إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، وعدداً من مسؤولي تعليم جازان.

واستمع أمير جازان خلال الاستقبال إلى شرح مفصل من الدكتور أبو هادي عن ما تضمنته تلك التقارير من منجزات للاستعداد للعام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أن ذلك جاء تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، التي تحث على البداية الجادة للعام الدراسي، وتهيئة كل السبل المحققة للبيئة المدرسية الجيدة وتوفير جميع متطلبات التحصيل الجيد لبلوغ الأهداف التربوية والتعليمية، وبدعم مباشر من وزير التعليم.

وبين أن مدارس تعليم المنطقة أضحت على أتم الجاهزية والاستعداد لانطلاقة العام الدراسي واستقبال الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، حيث عمدت الإدارة إلى بناء خطة إشرافية لمتابعة انطلاقة العام الدراسي الجديد، مؤكداً أن الإدارة تسعى إلى تسخير جميع الإمكانات البشرية والمادية والتقنية بما يحقق تطلعات القيادة للارتقاء بمسيرة التعليم بالمنطقة وبما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف رؤيته المباركة والحفاظ على منسوبي التعليم والطلاب والطالبات من انتشار وتفشي فيروس كورونا كوفيد-19.

وأعرب عن شكره لأمير المنطقة بما يلقاه التعليم من متابعة دائمة تعد حافزاً لبذل قصارى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمة التربوية والتعليمية‪.

ونوه الأمير محمد بن ناصر بجهود المعلمين والمعلمات وبما تضمنته التقارير من منجزات تهدف إلى الرقي بمسيرة التعليم في المنطقة، مؤكداً أهمية العناية بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم بما يحقق نجاح سير العملية التعليمية، مشيداً بأهمية استثمار المقدرات الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة- حفظها الله - لدعم مسيرة التعليم في بلادنا الغالية.

وحث على ضرورة التركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية وعلى الأداء التربوي بصفة عامة الرامي إلى ترسيخ القيم النبيلة في نفوس الطلاب والطالبات من خلال ما يمثله المعلمون والمعلمات من القدوة الحسنة في غرس القيم الدينية والوطنية في نفوس الطلاب والطالبات بما يحقق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن، مؤكداً أن رؤية المملكة 2030 تستهدف العديد من المحاور والبرامج التعليمية التي تسعى القيادة الرشيدة لتحقيقها من خلال الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة التعليم. وأشار إلى أن تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مواكبة مطلوبة لمتطلبات التعليم الحديث متمنياً لجميع العاملين في الميدان التربوي التوفيق والسداد في أداء رسالتهم التربوية على الوجه الأكمل لتحقيق تطلعات قيادتنا الحكيمة وآمال الأمة وفي ختام حديثه وجه شكره وتقديره لمنسوبي ومنسوبات تعليم جازان.

من جانبه أعرب مدير عام التعليم بالمنطقة عن بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على استقباله والاستماع إلى توجيهاته ومتابعته الدائمة للتعليم بالمنطقة.