إخماد حريق التهم 4 عشش وحظيرة للمواشي ببني سويف

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أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، الإثنين، حريق نشب في حظيرة للمواشي و4 عشش بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، دون وجود خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، بينما أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية و١٤ خروفًا.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في حظيرة للمواشي وعدد من العشش المجاور لها بقرية المحمودية بدائرة مركز سمسطا، والذي وجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة، وإتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه بالتعاون مع الأهالي وإخماد النيران، دون وقوع خسائر في الأوراح أو أي إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته، وإنتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة، لبيان سبب الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية و١٤ خروفًا كانت متواجدة بالحظيرة، وإحتراق ٤عشش دون وقوع أي إصابات بشرية.