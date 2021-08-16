السيطرة على حريق بمستشفى دار إسماعيل للولادة بالإسكندرية

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نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على حريق نشب، اليوم الأثنين، بمستشفى دار اسماعيل للولادة، بدائرة مينا البصل غربي المدينة.

تلقي اللواء محمود أبوعمره، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اخطاراً من قسم شرطة مينا البصل يفيد بوقوع حريق داخل مستشفى دار اسماعيل للولادة.

انتقلت القيادات الأمنية وضباط قسم شرطة مينا البصل، رفقة قوات الحماية المدنية، إلى موقع البلاغ.

تبين من الفحص ان المستشفى تخضع لعملية ترميم، ونشوب الحريق بالمعدات والأشجار الموجودة في فناء المستشفى بسبب حدوث ماس كهربائى بأحد المحولات الموجودة بمدخل المستشفى. فيما تم اخلاء المستشفى من المرضى والعاملين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

