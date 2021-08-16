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محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبي لمركز التحول الرقمي

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محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبي لمركز التحول الرقمي محافظ أسوان يتفقد التشغيل التجريبي لمركز التحول الرقمي

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قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد منظومة التشغيل التجريبى لمركز التحول الرقمي بمبنى ديوان عام المحافظة للإطمئنان على منظومة العمل داخل هذا المشروع الحيوى والذى يعتبر الأول على مستوى الصعيد لإحداث نقلة نوعية بما يتوافق مع المبادرة الرئاسية « الرقمية- ورؤية مصر 2030» وذلك بمرافقة الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بالإضافة إلى العميد أحمد دنش مدير عام المركز .

وأكد اللواء أشرف عطية خلال تفقده للمركز على أهمية العنصر البشري والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق النتائج المثمرة والمرجوة والتي سيكون لها مردود إيجابى وبشكل واقعى ملموس للمواطن الأسواني من خلال ميكنة آلية تقديم الخدمات سواء داخل الديوان العام أو بـ 11 مركز تطوير تكنولوجى في المراكز والمدن بما يساهم في تسهيل أداء الخدمات المقدمة في أسرع وقت وأقل جهد، موضحاً بأن المركز سيقدم نحو 82 خدمة متنوعة من خلال ربطه بمراكز التطوير التكنولوجى بالوحدات المحلية للفصل الكامل بين المواطن طالب الخدمة والموظف مقدم الخدمة لتحقيق الشفافية الكاملة وتقديم الخدمات بالجودة والدقة المطلوبة .

وأعطى أشرف عطية توجيهاته للعاملين بمنظومة التحول الرقمى بضرورة تدقيق قواعد البيانات وتأمينها، بجانب الإعتماد على تحقيق الحوكمة لمختلف المعاملات الإدارية والمالية والفنية .

وقام محافظ أسوان على هامش تفقده للمنظومة الجديدة للتحول الرقمى بتكريم المخترع عبدالرحمن عمران أبن أسوان مبتكر مصر الأول والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في معرض جنيف الدولي للإختراع بسويسرا، كما قام المحافظ بتكريم المهندس سمير رسلان لدوره في تأسيس المركز، علاوة على تكريمه وتسليمه للشهادات لـ 17 من العاملين بالمركز والذين إجتازوا الدورة التدريبية للتحول الرقمى .

المصرى اليوم

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