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بالأسماء.. أوائل طلاب الثانوية الأزهرية بالقليوبية

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أعلن الدكتور محمد الشحات رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية العشرة الأوائل على مستوي المنطقة لسنه 2442 -1442 ه عقب اعتمادها من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حيث حصل الطلاب على مراكز متقدمة عن الفتيات.

ففى القسم العلمى الأوائل هم عمرو محمد حسانين بيومى معهد بلتان وحصل على المركز الاول وعمر السيد متولى معهد بنها النموزجى المركز الثانى وايمان محمد عبدالله معهد قليوب الثالث وعبدالرحمن محمد حمزة معهد طوخ الثالث مكرر وعبدالله محسن رمضان من معهد طوخ الثالث مكرر.

وفى القسم الأدبى حصلت الطالبة سامية محمد صلاح عثمان من معهد المنيرة بالقناطر الخيرية على المركز الاول ومنار حسن عبدالحميد الديب معهد قليوب الثانى وبسنت محمد عمر بركات معهد الدير بطوخ الثالث واحمد عبدالسلام محمد خليل معهد دملو المركز الرابع وضحى ابراهيم عبدالحميد الصياد كوم اشفين بقليوب الرابع مكرر.

وفى القسم الأدبى مكفوفين حصل الطلاب صالح محمد موسى تهامى من معهد كفر النخلة على المركز الاول وحصل على المركز الثانى الطالب ابراهيم حمدان ابراهيم معهد قليوب الازهرى.

وتقدم الشيخ عبدالمجيد دومة الوكيل الشرعي والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، بخالص التهاني للطلاب الأوائل على مستوي منطقة القليوبية الأزهرية، ولجميع الطلاب الناجحين.

اوائل الثانوية الازهرية فى القليوبية

المصرى اليوم

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