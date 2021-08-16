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فرح الديباني تحيي أول حفلات «أرتا مارسانا» الليلة بالعلمين

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فرح الديباني تحيي أول حفلات «أرتا مارسانا» الليلة بالعلمين فرح الديباني تحيي أول حفلات «أرتا مارسانا» الليلة بالعلمين

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تنطلق مساء اليوم النسخة الأولي من سومبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي بمنطقة العلمين بحفل غنائي تحيية المطربة فرح ديباني يحضره ضيوف السومبوزيوم من الفنانين العالميين.

وقال ياسر رجب رئيس السومبوزيوم أن النسخة الأولي من السومبوزيوم تستضيف مايقرب من الـ 40 فنانا من أهم رسامي العالم وانهم وصلوا القاهرة منذ يومين وقاموا بجولة للتعرف على الحضارة المصرية القديمة والحديثة حيث زاروا مجمع الأديان وشارع المعز ومنطقة الأهرامات والعاصمة الإدارية الجديدة وأبدوا إنبهارهم بالمستوي الذي يتم تنفيذها به.
وقال الدكتور أسامة أبونار مدير السومبوزيوم أن النسخة الأولي شهدت تجاوبا من الفنانين العالميين الذين تمت دعوتهم للحضور والمشاركة خاصة بعد علمهم ان دخل السومبوزيوم سيتم توجيهه لصالح تأسيس مدينة عمر سعادة التي تعد أول مدينة متكاملة للأطفال من ذوي الهمم.

وأشار إلى أن ردود الفعل التي تلقاها من المشاركين العالميين إيجابية ومشجعة جدا وتعبر عن مدي حب الفنانين لمصر وحضارتها وتاريخها الحديث الذي تكتب به جمهوريتها الجديدة

المصرى اليوم

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