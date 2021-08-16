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«أخدناها تفك شوية».. ملك زاهر تدافع عن حضور شقيقتها لحفل بعد جنازة دلال عبدالعزيز

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ردت ملك أحمد زاهر ابنة الفنان أحمد زاهر على الانتقادات التي وجهت لها، بعد حضور حفل الفنان في الساحل الشمالي بعد أيام قليلة من وفاة الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز

وأوضحت ملك بعض الأمور لجمهورها ومتابعيها، بسبب ظهور ليلى أحمد زاهر في حفل الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي بعد أيام قليلة من انهيارها في جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز.

وقالت ملك عبر خاصية «الأستروي»، بحاسهبا الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» ردا على أحد متابعيها، إن الحالة النفسية لشقيقتها ليلى كانت سيئة، وبعد أسبوع من وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز قرروا اصطحابها للحفل حتى تتحسن حالتها مضيفة: «لا هي حاجة عيب ولا حرام محدش في اللي بنتقدوا حاطط نفسه مكانا ولا أصلا ليه دعوة كل واحد حر في حياته وياريت يخليهم في حالهم».

ملك زاهر

وحضرت ليلى وملك زاهر جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز رفقة والدهما الفنان أحمد زاهر.

دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا صباح السبت 7 أغسطس الجاري، بعد صراع مع تبعات ، استمر نحو 3 أشهر.

المصرى اليوم

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