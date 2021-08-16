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انطلاق «شباب لايف والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر (صور)

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انطلاق «شباب لايف والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر (صور) انطلاق «شباب لايف والسيرك القومى» على مسرح ساحة الهناجر (صور)

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انطلقت أولى حفلات فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب، مساء أمس، واستأنف السيرك القومى حفلاته، ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدم فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، باقة متنوعة من أشهر الأغانى العاطفية والوطنية تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة، منها «ميلودي لأشهر الأغانى الوطنية، وأم الدنيا، ويونس، يا أغلى اسم في الوجود، يابيوت السويس»، تغنى بها «عماد كمال، أحمد الأمير، عبدالله الجسمى، كمال كمال» وتستمر حفلات الفريق حتى ١٨ أغسطس الجارى.

كما استأنف السيرك القومى بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك، تقديم مجموعة من الفقرات وهى «الدودة الشقية للفنان علاء أحمد، الساحر للفنان إبراهيم عبدالسلام، الجونجلير للفنان محمد هشام، المهرج للفنان حسن كمال، والتنشين بالخناجر للفنان محمود أبوالعينين»، ويستمر السيرك في تقديم فقراته ضمن برنامج القطاع حتى ١ سبتمبر المقبل. يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور،، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر ، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع.

المصرى اليوم

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