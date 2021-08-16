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جوني ديب يكشف تداعيات خلافاته مع زوجته السابقة: هوليوود قاطعتني

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كشف النجم الشهير جوني ديب عن تداعيات خلافاته مع زوجته السابقة الممثلة وعارضة الازياء التي وصلت إلى المحاكم، بعد اتهامات متبادلة بالعنف الزوجي وصراعات على ثروة «ديب» منذ انفصالهما عام 2016 .

وقال نجم السينما الشهير الذي تجاوز الـ58 عاما من عمره في تصريحات له لصحيفة «صنداي تايمز» على هامش الحديث عن فيلمه الجديد Minamata عن أن هوليوود قاطعته على مدى الأعوام الأخيرة الخمسة بسبب خلافاته مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

آمبر هيرد وجوني ديب - صورة أرشيفية

وتحدث «ديب» عما وصفه بـ«الصعوبات المهنية لعبثية الحسابات الإعلامية في أعقاب 5 سنوات سريالية بعد انفصاله عام 2016 عن هيرد وسط مزاعم عن العنف الأسري.

جوني ديب - صورة أرشيفية

وتابع «ديب» –الذي اشتهر بشخصيات مميزة مثل الكابتن جاك سبارو في «قراصنة الكاريبي» و«ويلي ونوكا» في «تشارلي ومصنع الشيكولاتة»، خلال حديثه إلى صحيفة «صنداي تايمز»: «بعض الأفلام تمس الناس وهذا يؤثر على الأشخاص الموجودين في ميناماتا والأشخاص الذين يعانون من أشياء مماثلة.. وأي شيء..من أجل مقاطعة هوليوود لي..الجميع ضد ممثل واحد في وضع غير سار وفوضوي، على مدى السنوات الماضية».

كان مخرج الفيلم أندرو ليفيتا وقع مخاطبة إلى الشؤكة المنتجة مطالبا إياها بالإفراج عن الفيلم وعرضه، بعد تجميده مايزيد عن عام، منذ حصول الشركة على حقوق توزيعه بعد عرضه لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي الدولي في فبراير 2020، حيث اوردت الصحافة وقتها أن فيلم «ديب» الجديد تم تجميد عرضه بعد ماورد في تقارير صحيفة «ذا صن» من أوصاف لنجم هوليوود الشهير بممارسة العنف الزوجي وإيذاء زوجته.

كما كشف «ديب» –الذي استبدل بممثل آخر في فيلم The Fantastic Beasts عن أنه يسلط الضوء على بعض الأشياء بحسب وصفه.

جونى ديب وزوجته السابقة آمبر هيرد - صورة أرشيفية

كان «جوني ديب» قد خسر العام الماضي قضية تشهير ضد صحيفة The Sun بسبب تقاريرهم عن الانفصال الزوجي، حين وصفوا إياه بـ«ضارب زوجته» وسط العناوين الرئيسية لها.

جوني ديب وزوجته الممثلة آمبر هيرد لدى خروجهما من محكمة في كوينزلاند في أستراليا، حيث تواجه هيرد اتهامات بشأن إحضار كلبين أليفين بصورة غير قانونية للبلاد، 19 أبريل 2016. - صورة أرشيفية

وأجلت ستديوهات«MGM» عرض فيلمه الجديد Minamata، الذي أخرجه أندرو ليفيتا، ويجسد خلاله دور المصور الصحفي«وو إيجوين سميث» خلال عمله في السبعينيات في اليابان، بعد تصاعد خلافاته القضائية مع زوجته السابقة.

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