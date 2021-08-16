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سحر عبدالحميد تدخل العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة

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سحر عبدالحميد تدخل العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة سحر عبدالحميد تدخل العناية المركزة بعد تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة

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أعلنت الإعلامية ندى رحمي، تعرض والدتها الفنانة سحر عبدالحميد، لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها الرعاية المركزة، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

وكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك»، :«شكرا لكل اللي سأل ماما انحجزت في مستشفى بالدقي في الرعاية المركزة.. دعواتكم».

وقالت في منشورا أخر لها :«من شوية اتحطيت في موقف لا أحسد عليه بجد وماتمناهوش لأي إنسان… أمي قلبها تعبان من زمان.. من قيمة ساعة اتعرضت أمي لأزمة قلبية نتيجة إرهاق شديد في المذاكرة وقلق امتحاناتها.. ضغطها واطي جدا على عكس الطبيعي.. أحنا عيلة ضغطنا عالي بالوراثة أساسا.. وكمان قلبها كان بيدق بشكل مرعب لدرجة أن صدرها كان بيترج جامد.. زي مايكون قلبها هينط من ضلوعها».

وتابعت ندى رحمي :«اتوترت جدا وماكنتش عارفة اتصرف ازاي ولا اتصل بمين… وزاد رعبي وتوتري أكتر لما قالتلي أنا هنام شوية ومن وقت للتاني بصي عليا شوفيني بتنفس ولا لأ، أحنا ف حر ومش عايزة يطلعلي ريحة.. للحظه مخي وقف وبقيت بصب عرق من كل ناحية… ومش عارفة المفروض اتصل بمين من أصحابي ولا اكلم مين في النقابة… وأصحابي اللي ممكن يقفوا جمبي في إسكندرية مش هنا… على مايوصلوا ماعرفش ممكن يحصل إيه (أدركت ساعتها أني حرفيا بطولي) غرقانة في شبر ميه ومخي واقف»

المصرى اليوم

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