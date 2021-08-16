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شوبير يعلن حسم الأهلي 3 صفقات جديدة

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شوبير يعلن حسم الأهلي 3 صفقات جديدة شوبير يعلن حسم الأهلي 3 صفقات جديدة

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كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الصفقات الجديدة التي أتمها مجلس إدارة النادي الأهلي خلال موسم الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي.

وقال شوبير خلال تصريحات إذاعية: «الأهلي نجح في ضم الثلاثي كريم فؤاد وبيرسي تاو ولويس ميكوسون».

وأضاف: «الأهلي سيكشف عن إتمام الصفقات والاعلان عنها رسميًا عقب نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز».

ويرفض مجلس إدارة الأهلي تشتيت لاعبيه قبل نهاية الدوري بـ 4 جولات مُفضلاً الاعلان عن الصفقات الجديدة عقب نهاية المسابقة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة خلف المتصدر بفارق نقطتين.

المصرى اليوم

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