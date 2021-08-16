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قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع في أمم أفريقيا 2022

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قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع مصر في أمم أفريقيا 2022 قبل إجراء القرعة .. تعرف على المنتخبات المتوقع وقوعها مع في أمم أفريقيا 2022

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بعد وضع منتخب في المستوى الثانى للمنتخبات التي ستشارك في قرعة كاس الأمم الأفريقية التي ستجرى غدا الثلاثاء في ياوندى بالكاميرون تيشر التوقعات عن إحتمالية وقوع منتخب الفراعنة مع نظيره الجزائري حامل اللقب الذي يقع في التصنيف الأول.

وكشف «الكاف» عبر موقعه الرسمي، أنه سيتم وضع المنتخبات الـ24 المتأهلة في 4 أوعية يضم كل منها 6 منتخبات، مشيرا إلى أن تحديد التصنيف جاء بناء على تصنيف التحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الذي صدر في 12 أغسطس 2021 (الترتيب الأخير الذي صدر قبل تاريخ سحب القرعة).

وجاء التصنيف على النحو التالي:

المستوى الأول: الكاميرون – الجزائر – السنغال – تونس – المغرب – نيجيريا.

المستوى الثاني: مصر – غانا – كوت ديفوار – مالي – بوركينا فاسو – غينيا.

المستوى الثالث: كاب فيردي – الغابون – موريتانيا – سيراليون – زيمبابوي – غينيا بيساو.

المستوى الرابع: مالاوي – السودان – غينيا الإستوائية – جزر القمر – إثيوبيا – جاميا.

وسيتم وضع المنتخبات الـ4 الأولى في الوعاء 1 جنبا إلى جنب مع المضيفة، الكاميرون وحامل اللقب الجزائر، سيتم تخصيص الفرق الـ18 المتبقية للأوعية الـ3 المتبقية (2 و3 و4) حسب ترتيبها تنازليا، وستقسم 24 منتخبا إلى 6 مجموعات بالقرعة ووفقا لموقع المنتخبات في تصنيف الـ«فيفا»

المصرى اليوم

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