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تسائلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا،عن حقوق الإنسان، في تعليق لها حول ظهور مشهد مطار العاصمة الأفغانية كابول مكتظ بالذين يطلبون من واشنطن مساعدتهم في مغادرة البلاد، لكنها تجاوبهم بالصمت المطبق.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن الأمريكيين يسرفون عادة وبدون توقف، في إصدار البيانات ويدعون إلى إنهاء المعاناة ويهددون باتخاذ تدابير عاجلة ضد المسؤولين عن التعسف، ويهددون بفرض العقوبات ويستندون على معطيات وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية.

وتباعت: يعتمدون الصمت المطبق فيما يتعلق بالأنباء الواردة من مطار كابول والبث المباشر من هناك والتي يظهر فيها الأفغان وهم يحاولون الصعود إلى الطائرات للفرار.