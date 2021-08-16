المشدد 15 عاما لـ 3 متهمين وبراءة آخرين بتهمه خطف وسرقه شركة استثمار عقارى

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن المشدد 15 عاما ،وبراءة أخرين في اتهامه بخطف مالك شركة استثمار عقارى وسرقه سيارته ومتعلقه الشخصية ب15مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبرى.

كانت النيابة احالت المتهمين لمحكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم اختطاف مالك شركة استثمار عقارى وسرقته بالإكراه.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين باستيقاف المجنى عليه في الطريق العام وأشهروا في وجهه سلاح أبيض كان بحوزتهم لبث الرعب في نفسه وشل مقاومته فامتثل لهم .

وقال المجنى عليه في التحقيقات أنه أثناء سيره بسيارته، فوجىء بسيارة تعترض طريقه مستوقفه إياه وخرج منها 3 أشخاص ملثمين أحدهم يحمل سلاح نارى «مسدس»، وقاموا بتهديده باستخدام هذا السلاح، فأمتثل لهم فقاموا بالركوب معه وتعصيب عينيه وخطفه إلى إحدى الشقق السكنية بمنطقة نائية من الأهالي، واتصلوا بنجله ليطلبوا فدية قدرها 250 ألف جنيه، فأمتثل لهم ثم قاموا بإطلاق سراحه عقب دفع الفدية، وتمكنوا بتلك الطريقة من سرقة سيارته وساعة يد، وهاتف محمول ومبالغ مالية مملوكة له.