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السيطرة على حريق بمزارع للنخيل في الوادي الجديد

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سيطرت قوات الحماية المدنية في الوادي الجديد ،اليوم،على حريق اندلع في احد مزارع النخيل شرق المدينة بمركز باريس جنوب محافظة الوادى الجديد، حيث التهم الحريق عدد من أشجار النخيل والحشائش الجافة بتلك المزارع.

كانت الأجهزة الأمنية بالوادى الجديد قد تلقت بلاغا يفيد نشوب حريق في احد مزارع النخيل شرق مدينة باريس بالوادى الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المناطق السكنية، والمزارع المجاورة في ظل ان الفترة الحالية تشهد مرحلة نضج وجنى البلح ويخشي المزارعين نشوب الحرائق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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