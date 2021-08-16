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بعد 12 يومًا من إجراء العملية.. "الربيعة": حالة الطفلة اليمنية "عائشة" مستقرة

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كشف عن نقلها من العناية المركزة إلى جناح الأطفال

بعد 12 يومًا من إجراء العملية..

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أنه بعد 12 يومًا من إجراء عملية التوأم الطفيلي اليمني "عائشة" استقرت حالتها الصحية، وتم نقلها من العناية المركزة إلى جناح الأطفال بمستشفى الملك عبدالله التخصصي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح أن حالة الطفلة الآن مستقرة تمامًا ولله الحمد، وبدأت بالرضاعة والتفاعل مع والديها بشكل طبيعي، مبيناً أنه تم وضع جبيرة سفلية لتثبيت الحوض؛ لضمان استقراره لتتمكن الطفلة مستقبلاً من ممارسة حياتها والتحرك والمشي.

وأفاد بأنها سوف تحتاج إلى إقفال لفتحة الإخراج في جدار البطن والعلاج الطبيعي والتأهيل خلال الأسابيع القادمة، وقد تتمكن من العودة إلى اليمن مع والديها خلال الشهرين القادمين بإذن الله.

يُذكر أن التوأم الطفيلي "عائشة" تم نقلهما لتلقي العلاج بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وبمتابعة من سمو ولي عهده الأمين من محافظة المهرة إلى المملكة، وتم إجراء عملية فصلهما التي تكللت بالنجاح.

بعد 12 يومًا من إجراء العملية..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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