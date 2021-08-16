هروب 3 طائرات عسكرية أفغانية على متنها 100عسكري إلى طاجيكستان

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هبطت في مطار مدينة بختار

أعلنت وزارة الخارجية الطاجكية، هبوط طائرات عسكرية تحمل أكثر من 100 عسكري أفغاني في مطار مدينة بختار في طاجيكستان.

الوزارة ذكرت أنه كان على متن هذه الطائرات 100 عسكري أفغاني.

مصدر في الخارجية الطاجكية قال: "بعد تلقي إشارة استغاثة، ووفقاً للالتزامات الدولية، منحت طاجيكستان الإذن لهبوط طائرات أفغانية في مطار مدينة بختار"، طبقاً لـ"نوفوستي".

ووفقاً للمصادر الطاجيكية، هبطت في مطار بختار الليلة الماضية، ثلاث طائرات تابعة لسلاح الجو الأفغاني، كان على متنها أكثر من 100 عسكري.

وأشار مكتب عمدة مدينة بختار، إلى أنه تم إيواء وتوفير السكن المؤقت لكل العسكريين الأفغان، وذلك في مباني سكن الطلاب في المدينة.