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المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان

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المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان
أعربت عن أملها في استقرار الأوضاع بأسرع وقت

المملكة تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية، أن المملكة العربية تتابع باهتمام الأحداث الجارية في أفغانستان الشقيقة، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

وانطلاقاً من المبادئ الإسلامية السمحة، وعملاً بقول المولى سبحانه وتعالى (إنما المؤمنون إخوة)، فإن حكومة المملكة العربية السعودية تأمل أن تعمل حركة طالبان وكافة الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب

الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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