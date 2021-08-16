الأهلى يفاوض إنبى للتعاقد مع الحارس محمود جاد فى الموسم الجديد

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يكثف النادى الأهلى من مساعيه للتعاقد مع حارس مرمى جديد بداية من الموسم الجديد ليحل محل مصطفى شوبير الذي اقترب من الرحيل إلى فاركز الصاعد حديثا للدورى الممتاز، وكشف مصدر داخل الأهلى أن بيتسو موسيمانى طلب التعاقد مع محمود جاد حارس إنبى بعدما إقتنع بمستواه خلال المباريات التى شارك فيها بينما رفض فكرة التعاقد مع المهدى سليمان حارس بيراميدز، وبدأت لجنة التعاقدات بالأهلى فى فتح ملف التفاوض مع النادى البترولى لمعرفة مطالبهم المادية للتخلى عن جاد بداية من الموسم الجديد.

وأعلن الأهلى قائمة الفريق الإفريقية، التي ضمت ٣٣ لاعبًا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وسعد سمير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وكريم نيدفيد وأحمد رمضان بيكهام وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد

وعمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور أجايي وحسين الشحات ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان ومروان محسن وصلاح محسن ووالتر بواليا وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد غريب.