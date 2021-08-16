تدهورت حالته بعد إصابته بـ«كورونا».. وفاة الملحن محمد سعد صاحب «أخاصمك آه»

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أعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين، وفاة الملحن محمد سعد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإصابته بفيروس كورونا.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم.. محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم.. محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين، لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم

ومن أشهر أعمال محمد سعد، أغنية «قول تاني كده وأخاصمك آه» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية «سيد الغاليين» لراغب علامة.