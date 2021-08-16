أخبار عاجلة

الصين ترفع القيود الصحية عن أحد المرافئ الرئيسة -
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل -
رطوبة بالرياض وكأنها "ساحلية".. هذه توقعات "الحصيني" لأجواء الأربعاء -
نظراً لنجاحه.. السديس يوجّه بتمديد مدة المعرض الافتراضي لأدوات غسل الكعبة -
دراسة تكشف آثارًا مدمرة لبطء التطعيم ضد كورونا على الاقتصاد -
"المبارك": الموافقة على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يحفظ حقوق المستفيدين والمستثمرين -
خلال 24 ساعة.. مصر تسجل 194 إصابة جديدة و7 وفيات بكورونا -
الرياض.. القبض على مواطن و4 مقيمين "سوريين" قاموا بضرب شخص وسرقة هاتفه -
الأمم المتحدة: ارتفاع العمليات الإنسانية عبر الحدود وإحراز تقدم في نقل المساعدات إلى سوريا -
أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

تدهورت حالته بعد إصابته بـ«كورونا».. وفاة الملحن محمد سعد صاحب «أخاصمك آه»

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

أعلن الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم، أمين صندوق جمعية المؤلفين، وفاة الملحن محمد سعد، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لإصابته بفيروس كورونا.

وكتب إبراهيم، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أسوأ خبر ممكن أكتبه هو وفاة الملحن محمد سعد اليوم.. محمد سعد بالنسبة لي شريك نجاح مهم.. محمد قدر يتعايش مع سرطان الدم سنين، لكن مقدرش يتعايش مع كورونا اللي هجمت على جسمه الهزيل من شهر واحد، الله يرحمك يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون».

الشاعر الغنائي فوزي إبراهيم

ومن أشهر أعمال محمد سعد، أغنية «قول تاني كده وأخاصمك آه» للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وأغنية «سيد الغاليين» لراغب علامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

حالة الطقس اليوم وغدًا .. وتحذير: درجات الحرارة تصل لـ46 درجة الأسبوع المقبل

إصابة طالبتين باختناق في حريق محدود بمصيف بلطيم

إصابة طالبتين باختناق في حريق محدود بمصيف بلطيم

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

أحمد أبو مسلم: هناك علامة استفهام كبيرة على منظومة التحكيم في مصر

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)

«العليا لزراعة الأنسجة» تتفقد معمل إكثار النخيل بمركز بحوث الصحراء (صور)