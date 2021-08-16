«الحقوقيات المصريات» تنظم مشروع «مدرسة الكادر السياسي»

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أعلنت جمعية الحقوقيات المصريات، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة دياكونيا لتنفيذ مشروع على مدار 3 سنوات بعنوان «مدرسة الكادر السياسي»، والذى يهدف إلى العمل على زيادة قدرة النساء على المشاركة بفاعلية في المجالس المحلية المنتخبة والعمل على دعم القدرات المؤسسية للمنظمات الأهلية وتعزيز مفهوم مساواة النوع وتضمينه في استراتيجيات العمل لديها.

كما يهدف المشروع إلى إتاحة الفرص للمحاميات لصنع القرار والتأثير في النقابات الفرعية للعمل على تحول نوعي في المشاركة السياسية للنساء من مجرد التمثيل إلى التمكين ثم إلى التأثير وصنع القرار بنهاية عام 2025 .

من جانبها، قالت منى على الدين، مدير المشروع، إن المشروع يقوم على عدة أنشطة رئيسية تتضمن أنشطة لدعم القدرات المؤسسية لمؤسسات المجتمع المدني، وبرامج تأهيل الكواد النسائية وتقديم الدعم الفني والمهاري للمرشحات لخوض الانتخابات المحلية، وتغييرالصورة النمطية والسلبية التي يتعامل بها الإعلام مع المرأة المصرية

وأوضحت أن المشروع يدعم القدرات المهارية والسياسية للمحاميات لتاهيلهن لخمض الانتخابات النقابية والتاثير على صناع القرار لتخصيص مقاعد للمحاميات

فيما أكدت منى على الدين أن تنفيذ فكرة المشروع سيتم في إطار من الشراكة مع أصحاب المصلحة والمستفيدين من الجهات والمنظمات الأهلية والمجالس المتخصصة والنقابات المهنية وذلك للعمل على إعداد وتأهيل كوادر المنظمات الأهلية والنقابية فضلاً عن النساء الراغبات للترشح للمقاعد البرلمانية والمحلية ومجالس النقابات على مستوى الافرع.