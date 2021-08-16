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"عون": حكومة لبنانية جديدة خلال أيام

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"عون": حكومة لبنانية جديدة خلال أيام "عون": حكومة لبنانية جديدة خلال أيام
"شيا" و"ميقاتي" بحثا الإسراع في تشكيلها

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين)، أن لبنان بصدد تشكيل حكومة جديدة خلال أيام.

من جانبها، أشارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، إلى أنها التقت رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وبحثا الجهود اللبنانية لتشكيل حكومة بسرعة.

ولفتت "شيا" إلى أن الشعب اللبناني يعاني والاقتصاد والخدمات الأساسية وصلا إلى حافة الانهيار، وأن كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالصلاحيات وملتزمة وقادرة على تنفيذ إصلاحات عاجلة هو يوم ينزلق فيه الوضع المتردي أصلاً أكثر فأكثر إلى كارثة إنسانية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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