جامعة طيبة تعالج الأطفال المصابين بالشفة الأرنبية وتشوهات سقف الحلق

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"النزاوي": الإحصائيات أثبتت ارتفاع حالات المولودين

أجرى فريق طبي متخصص من قسم جراحة الفم والفكين بكلية الأسنان بجامعة طيبة، 15 عملية جراحية، لأطفال مصابين بحالات الشفة الأرنبية وتشوهات سقف الحلق.

جاء ذلك، من خلال اتفاقية تعاون مع مستشفى النساء والولادة والأطفال ومستشفى أحد بالمدينة المنورة.

وأوضح عميد كلية طب الأسنان، المشرف على مستشفى كلية الأسنان بجامعة طيبة، الدكتور أحمد عبدالكريم النزاوي، أن الإحصائيات أثبتت ارتفاع حالات الأطفال المولودين بالشفة الأرنبية وشقوق الحلق بالمدينة المنورة.

وأشار إلى أن هذه الحالات تتطلب علاجًا شاملاً من تخصصات، وعقدت جامعة طيبة، ممثلة بكلية طب الأسنان اتفاقية تعاون مع مستشفى الولادة والأطفال لعلاج تلك الحالات.

ولفت الدكتور "النزاوي" إلى أنه تم تقييم وتوزيع الحالات إلى أربع فئات رئيسية شملت مرحلة حديثي الولادة، حيث يقوم فريق كلية طب الأسنان بفحص ومعاينة المولود مباشرة بعد الولادة، والبدء في وضع خطة علاجية بدءًا بعمل أجهزة تعويضية للطفل، حتى يصبح قادراً على الرضاعة والتنفس بشكل طبيعي.

وأضاف: يتم متابعة الطفل بشكل أسبوعي في العيادات التخصصية بكلية ومستشفى طب الأسنان بجامعة طيبة، حتى موعد الجراحات التجميلية والتي يساهم فيها أعضاء هيئة التدريس من قسم جراحة الفم والوجه والفكين.

وقال، إنه تم عمل نحو 25 جهازًا، والمساهمة في 15 عملية واستقبال حالات محولة من "المدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف"، وعمل أجهزة لهم.

وأوضح، أن مرحلة ما بعد الإصلاح الجراحي يتم من خلالها معاينة ومتابعة الأطفال بعد عمل العمليات الجراحية التجميلية الأولية، وعند الظهور الأول للأسنان في عمر 6-10 شهور، وبعد تثقيف الوالدين على أهمية وكيفية العناية بالأسنان في عمر مبكر، يتم متابعة الطفل كل 6 أشهر وعمل الأشعات اللازمة لمتابعة نمو الأسنان.

وأضاف: مرحلة إصلاح الأسنان وتقويم عظام الفك والوجه والفكين والأسنان، يتم من خلالها متابعة الطفل في مرحلة نمو الأسنان اللبنية وعلاج الأسنان قبل مرحلة تقويم الأسنان وتهيئة الفم لمرحلة تقويم الأسنان والوجه والفكين.

وبين أنه يتم حاليًا علاج 15 طفلاً من عمر 4-8 سنوات ويتم البدء في مرحلة تقويم الأسنان وتوسعة عظام الفكين من عمر 8-12 سنة، حيث تم الانتهاء من علاج 10 أطفال تقريبًا في هذه المرحلة.

وتابع: "المرحلة الرابعة ما بعد العمليات الجراحية، وتشمل الأطفال من عمر 12 سنة بعد الانتهاء من توسعة عظام الفك وعمليات زراعة العظام يتم معالجة المريض من قبل فريق مكون من أطباء أسنان في تخصص تقويم الأسنان والوجه والفكين جراحة الفم والوجة والفكين وتركيبات وتعويضات الوجه والفكين لإكمال تأهيل منطقة الفم والوجة والفكين وتم التعاون في تأهيل وعلاج حوالي 10 عمليات خلال السنة الماضية".

وأشار الدكتور "النزاوي" إلى عقد لقاءات شهرية، بحضور أطباء من مستشفى النساء والولادة والأطفال ومستشفى أحد ومستشفى الملك فهد وكلية طب الأسنان ومستشفى طب الأسنان جامعة طيبة، لعرض ومناقشة حالات مختلفة من جميع الأعمار واستعراض الخطط العلاجية وآلية توزيع الحالات على المراكز المختلفة وبناء قائمة معلومات لمتابعة المرضى بشكل مستمر.