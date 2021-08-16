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جدة.. استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لمكافحة حمى الضنك

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جدة.. استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لمكافحة حمى الضنك جدة.. استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لمكافحة حمى الضنك
دشّنته الأمانة بالتعاون مع"وقاية" و"كاكست"

جدة.. استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لمكافحة حمى الضنك

دشّنت أمانة محافظة جدة، اليوم، مشروع استخدام التقنيات الصديقة للبيئة لمكافحة حمى الضنك بين أفراد المجتمع، في عدد من أحياء المحافظة، وذلك في إطار مبادراتها للحفاظ على البيئة.

ويأتي المشروع ضمن الجهود الوطنية المشتركة لتحسين جودة الحياة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية"، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، من خلال إيجاد حلول تحافظ على الصحة العامة وتحدّ من انتشار الأمراض في المجتمع، وتوفير بيئة نقية خالية من المبيدات الكيميائية.

وتعتمد فكرة المشروع على استخدام بعوض صديق للبيئة يسهم في تقليل عدد البعوض الناقل لفيروس حمى الضنك، التي أثبتت نجاحها في عدد من الدول التي عانت من هذه المشكلة، مثل سنغافورة وماليزيا وأستراليا وإندونيسيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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